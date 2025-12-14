Свидетель поделился подробностями теракта на пляже в Сиднее

14 декабря 2025, 16:16

Во время стрельбы на пляже в Сиднее люди прятались в барах и домах

Фото: iStock/Julia Gomina

Люди спасались от стрельбы на пляже Бонди в Сиднее в ближайших домах и барах. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.





Свидетель по имени Тимур подробно описал произошедшее. По его словам, выстрелы раздались в тот момент, когда он отдыхал вместе со своими друзьями из Москвы. Они не сразу поняли, что происходит, но увидели, как отдыхающие начали разбегаться в стороны.

«Перед пляжем как раз проходило празднование Хануки. Стрельба, судя по всему, началась именно по этой группе людей», — вспоминает Тимур.