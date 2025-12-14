Свидетель поделился подробностями теракта на пляже в Сиднее
Во время стрельбы на пляже в Сиднее люди прятались в барах и домах
Люди спасались от стрельбы на пляже Бонди в Сиднее в ближайших домах и барах. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Свидетель по имени Тимур подробно описал произошедшее. По его словам, выстрелы раздались в тот момент, когда он отдыхал вместе со своими друзьями из Москвы. Они не сразу поняли, что происходит, но увидели, как отдыхающие начали разбегаться в стороны.
«Перед пляжем как раз проходило празднование Хануки. Стрельба, судя по всему, началась именно по этой группе людей», — вспоминает Тимур.Он и его друзья, оставив все вещи, побежали к зданиям и спрятались в одном из них. По его наблюдениям, люди в панике забегали в разные места, которые попадались им по пути. Позже к берегу для эвакуации серферов причалили военные корабли.
Напомним, вооруженное нападение произошло 14 декабря около 18:00 во время празднования Хануки. Ранее о происшествии высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.