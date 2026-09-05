Десятки болельщиков доставили в отделы полиции после матча «Зенит» — «ЦСКА»
Матч 7‑го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА на «Газпром Арене» прошёл под пристальным контролем правоохранителей. По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, в ходе игры задержали 47 человек, а также не допустили 22 административных правонарушения.
Стадион собрал 32 718 зрителей — среди них 470 болельщиков ЦСКА. Безопасность на арене и в окрестностях обеспечивали свыше тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Правоохранители непрерывно сопровождали фанатов; при этом грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Футбольная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА. Московская команда одержала победу над «Зенитом», забив победный гол на последней минуте матча.
Читайте также: