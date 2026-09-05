Десятки болельщиков доставили в отделы полиции после матча «Зенит» — «ЦСКА»

05 сентября 2026, 23:38

МВД: полиция задержала 47 человек на матче «Зенит» — «ЦСКА»

Фото: iStock/Dzurag

Матч 7‑го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА на «Газпром Арене» прошёл под пристальным контролем правоохранителей. По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, в ходе игры задержали 47 человек, а также не допустили 22 административных правонарушения.