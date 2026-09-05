Петербурженка публично оправдала теракт в «Крокусе»
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали женщину по подозрению в оправдании терроризма. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»), сообщили 5 сентября в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в день атаки на «Крокус» гражданка разместила в одном из мессенджеров комментарий под публикацией, где одобрялись действия террористов, устроивших бойню в московском концертном зале. Задержание проводилось следователями при силовой поддержке полиции.
В квартире подозреваемой прошёл обыск. Ей уже предъявили официальное обвинение.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Это одно из самых крупных и резонансных преступлений в современной истории России. По официальным данным, погибли 150 человек, еще один числится пропавшим без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек. Впоследствии скончалась еще одна женщина, почти два года лечившаяся от тяжелых ранений.
Читайте также: