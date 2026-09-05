Петербурженка публично оправдала теракт в «Крокусе»

05 сентября 2026, 21:56

Петербурженку отправили в СИЗО после оправдания теракта в «Крокусе»

Горящая крыша концертного зала «Крокус Сити Холл» (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали женщину по подозрению в оправдании терроризма. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»), сообщили 5 сентября в региональном управлении Следственного комитета.