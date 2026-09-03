Экс-футболист «Динамо» Дьяков: московскому ЦСКА по силам набрать очки в матче с петербургским «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ

03 сентября 2026, 14:39

Экс-футболист Дьяков: не удивлюсь, если ЦСКА наберёт очки в матче с «Зенитом»

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что московскому ЦСКА по силам набрать очки в матче с петербургским «Зенитом» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.