Экс-футболист «Динамо» Дьяков: московскому ЦСКА по силам набрать очки в матче с петербургским «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ
Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что московскому ЦСКА по силам набрать очки в матче с петербургским «Зенитом» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, сложно предсказать, как сложится матч с ЦСКА. Последние игры команды вызывают тревогу, отметил он.
Однако, по мнению экс-футболиста, нынешний «Зенит» не представляет серьёзной угрозы. С ним вполне можно уверенно играть, отметил Дьяков.
После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с таким же количеством баллов. Встреча между этими командами состоится 5 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.
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