Три машины столкнулись на 103-м километре МКАД — Дептранс
На 103-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Авария случилась на внутренней стороне магистрали, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля при резком перестроении на высокой скорости не справился с управлением и столкнулся с двумя грузовыми машинами. В результате инцидента никто из участников дорожного движения не пострадал.
На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Изначально движение было затруднено на участке протяженностью 2,5 километра, однако позднее в Дептрансе сообщили о полном восстановлении движения. В настоящий момент проезд открыт по пяти полосам из шести.
Ранее Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в жестком ДТП в центре Москвы. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: