Достижения.рф

Три машины столкнулись на 103-м километре МКАД — Дептранс

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На 103-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Авария случилась на внутренней стороне магистрали, сообщили в столичном Департаменте транспорта.



По предварительной версии, водитель легкового автомобиля при резком перестроении на высокой скорости не справился с управлением и столкнулся с двумя грузовыми машинами. В результате инцидента никто из участников дорожного движения не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Изначально движение было затруднено на участке протяженностью 2,5 километра, однако позднее в Дептрансе сообщили о полном восстановлении движения. В настоящий момент проезд открыт по пяти полосам из шести.

Ранее Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в жестком ДТП в центре Москвы. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0