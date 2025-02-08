Десятки человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

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Около 30 человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пожар произошел в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской. Уточняется, что возгорание случилось в здании, в котором находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.
Сотрудники МЧС России спасли 40 человек. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.
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Сотрудники МЧС России спасли 40 человек. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.
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Екатерина Коршунова