Десятки человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

Трагичная судьба Марии Полищук из Ульяновска потрясла общественность. Девушка после родов своего третьего ребенка впала в кому и потеряла память. Ее супруг занялся Геннадий занялся лечением жены, но в декабре прошлого года Мария неожиданно скончалась.