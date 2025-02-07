В Питере неизвестный пироман пытался поджечь здание ФСБ

Еще в четверг в небе над штатом Аляска произошла авиакатастрофа с участием самолета компании Bering Air, выполнявшего рейс из Уналаклита в Ном. На борту находились десять человек, включая девять пассажиров и пилота, и все они погибли. Об этом сообщили в пятницу из агентства Associated Press, ссылаясь на информацию от Береговой охраны США.