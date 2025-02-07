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В Питере неизвестный пироман пытался поджечь здание ФСБ

В Петербурге мужчина в маске пытался поджечь здание ФСБ и снять это на телефон
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге произошла попытка поджога здания Управления ФСБ России, сообщает 78.ru.
Как уточняют представители силовых структур, неизвестный в маске и капюшоне подошёл к зданию, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Параллельно он снимал происходящее на телефон, добавляет SHOT.

Поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ непосредственно на месте.



По предварительным данным, задержанный мог действовать под влиянием украинских мошенников. В настоящее время устанавливаются его личность, мотивы и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что подмосковный водитель Александр рассказал о деталях инцидента с обнаруженным посреди ночи младенцем на обочине трассы. По его словам, после того, как к ним прибыли полиция и скорая помощь, к месту ЧП прибежала бабушка в неадекватном состоянии.

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#санкт-петербург
Узнали судьбу всех пассажиров пропавшего на Аляске самолета
AP: все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли, включая пилота
08 февраля 2025, 05:45

Фото: iStock/frentusha

Еще в четверг в небе над штатом Аляска произошла авиакатастрофа с участием самолета компании Bering Air, выполнявшего рейс из Уналаклита в Ном. На борту находились десять человек, включая девять пассажиров и пилота, и все они погибли. Об этом сообщили в пятницу из агентства Associated Press, ссылаясь на информацию от Береговой охраны США.
Причины инцидента пока неизвестны.

По данным NBC, обломки самолета были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от города Ном. Это стало уже третьей серьезной авиакатастрофой в США за менее чем две недели.

29 января произошло столкновение пассажирского самолета American Airlines с вертолетом Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет.

31 января в Филадельфии разбился медицинский борт Learjet 55, унесший жизни не менее семи человек и приведший к госпитализации 19.

Ранее «Радио 1» передавало, что МО РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей. Также сообщается, что Зеленский подтвердил — Украина скоро запустит систему контрактов для привлечения молодежи 18-24 лет на СВО.

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В Хабаровском крае утонули два несовершеннолетних мальчика
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после смерти двух детей на треснувшем льду
08 февраля 2025, 04:44

Фото: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

В Хабаровском крае в результате трагического инцидента утонули два несовершеннолетних мальчика. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по факту их гибели по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 7 февраля 2025 года мальчики (5 и 7 лет) вышли на кромку льда водоема охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск. Тот треснул, а дети провалились в воду. Утонули.

В рамках уголовного дела ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Для установления обстоятельств происшествия допрашиваются свидетели.

«Следственное управление предупреждает жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области! Необходимо разъяснять детям правила безопасного поведения вблизи водоемов, в том числе при нахождении на льду в зимнее время года и межсезонье», — сообщает Telegram-канал «Хабаровский следком».
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В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале

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#уголовное безопасность
#ук
#дети
#следствие
#смерть
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В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале
В Екатеринбурге арестовали Youtube-блогера Анисимова по делу об экстремизме
08 февраля 2025, 03:05

Фото: iStock/Zolnierek

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал YouTube-блогера Евгения Анисимова до 21 марта по уголовному делу о распространении экстремистских материалов.
По данным пресс-службы Свердловского областного суда, Анисимову предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти с использованием СМИ и служебного положения). Ему грозит штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, блогера задержали утром в четверг в связи с публикациями на ресурсах его медиапроекта «Прекрасная Россия», где он, по версии следствия, неоднократно оскорблял силовиков и выходцев из Средней Азии.

Также в рамках расследования проводились обыски у директора издания «Ермак Медиа» Николая Ермакова, предположительно связанного с аккредитацией Анисимова. На момент задержания YouTube-канал блогера насчитывал 194 тыс. подписчиков, а его Telegram-канал «Кортадор» остаётся активным.

Ранее стало известно, что компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она собирается взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей.

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#telegram
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Выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов
Число погибших дельфинов после разлива мазута в Черном море возросло до ​84
08 февраля 2025, 01:26

Фото: iStock/SaintM Photos

Более 80 дельфинов погибли в Чёрном море после разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.
Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.

«Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря», — сказала Белей.
Она также добавила, что на данный момент невозможно сделать точный прогноз о будущем количестве погибших дельфинов.

«У китообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям», — передает ее слова «Интерфакс».
Разлив около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов привёл к введению режима ЧС федерального уровня в Краснодарском крае и Севастополе. 10 января из повреждённого танкера произошёл новый выброс мазута, большая часть которого была собрана за три дня. Специалисты откачали из кормы судна более 1,4 тыс. тонн топлива и начали демонтаж конструкции.

Загрязнение также затронуло крымское побережье, включая Керчь и Севастополь, где действуют региональные режимы ЧС.

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#смерть
#море
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#загрязнение
#тела
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В России судят руководство ипподрома за аферу с племенными конями на 24 млн
08 февраля 2025, 00:55

Фото: iStock/Azaliya

В России судят двух руководителей казанского ипподрома за аферу с хищением 24 млн рублей при закупке племенных коней. Об этом сообщает «Татар-информ». Бывшего директора и его заместителя обвиняют в особо крупном мошенничестве, отмывании денег и растрате.
Следствие считает, что с 2018 по 2022 годы руководители вместе с предыдущим директором ипподрома присвоили себе более 24 миллионов рублей, которые татарстанский Минсельхоз выделил им для покупки племенных лошадей, чтобы проводить конно-спортивные соревнования и мероприятия.
«После этого они незаконно перевели 19 млн рублей на подконтрольные им счета под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров», — отмечает издание.
К тому же следователям удалось узнать, что директор «Племконзавода» в 2016 году продал трактор «Беларус» стоимостью 600 тысяч рублей одному из родственников по «свойской» цене в 52 тысячи, а в 2020 году — прикарманил 3,5 млн рублей через поддельный договор займа.

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#трактор
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