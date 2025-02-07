В Питере неизвестный пироман пытался поджечь здание ФСБ

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На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге произошла попытка поджога здания Управления ФСБ России, сообщает 78.ru.
Как уточняют представители силовых структур, неизвестный в маске и капюшоне подошёл к зданию, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Параллельно он снимал происходящее на телефон, добавляет SHOT.
Поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ непосредственно на месте.
По предварительным данным, задержанный мог действовать под влиянием украинских мошенников. В настоящее время устанавливаются его личность, мотивы и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что подмосковный водитель Александр рассказал о деталях инцидента с обнаруженным посреди ночи младенцем на обочине трассы. По его словам, после того, как к ним прибыли полиция и скорая помощь, к месту ЧП прибежала бабушка в неадекватном состоянии.
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Поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ непосредственно на месте.
По предварительным данным, задержанный мог действовать под влиянием украинских мошенников. В настоящее время устанавливаются его личность, мотивы и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что подмосковный водитель Александр рассказал о деталях инцидента с обнаруженным посреди ночи младенцем на обочине трассы. По его словам, после того, как к ним прибыли полиция и скорая помощь, к месту ЧП прибежала бабушка в неадекватном состоянии.
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Мария Моисеева