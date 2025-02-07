Неудачная попытка пенсионерки растопить печь привела к пожару в двухэтажном доме

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Вечером 7 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в частном доме площадью 94 кв.м. Пострадала пенсионерка. По информации издания 78.ru, возгорание началось из-за неудачной попытки 86-летней женщины растопить печь.
Огонь быстро охватил здание, в результате чего дом практически полностью уничтожен. Пожилая пострадавшая с ожогами была экстренно доставлена в больницу. Вместе с ней проживали четверо родственников: супруг, двое детей и еще один член семьи.
На место происшествия оперативно прибыли добровольные пожарные и сотрудники экстренных служб.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать ему телефон. Фигурант сбежал, когда увидел прохожих и, к счастью, не смог довести дело до конца.
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На место происшествия оперативно прибыли добровольные пожарные и сотрудники экстренных служб.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать ему телефон. Фигурант сбежал, когда увидел прохожих и, к счастью, не смог довести дело до конца.
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Мария Моисеева