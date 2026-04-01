Десятки человек погибли при пожаре на складе боеприпасов в Бурунди
Пожар, вызванный взрывами на складе боеприпасов, произошел в городе Бужумбура в Бурунди. В результате десятки человек погибли и сотни пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.
Причиной инцидента стали серьезные неполадки с электричеством. Первым загорелся ангар с тяжелым вооружением и боеприпасами, затем огонь перекинулся на помещения с запасами медикаментов, продовольствия и матрасов, хранившихся в базовом лагере в ожидании распределения.
Склад Кэмп-Бейс, в котором произошли взрывы и впоследствии пожар, находится в густонаселенном районе на юге Бужумбуры и является главным армейским складом оружия и боеприпасов армии Бурунди.
Собеседник агентства отметил, что точное число жертв установить пока невозможно, но оно «исчисляется десятками». В результате инцидента нескольким районам города нанесен большой материальный ущерб, многие дома повреждены осколками.
В настоящее время взрывы прекратились, пожарные продолжают бороться с огнем в складских помещениях и расположенных поблизости казармах.
Читайте также: