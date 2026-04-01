Трое рабочих упали в 10-метровый колодец: двое выжили, но один погиб

Рабочий погиб при падении в 10-метровый колодец на стройке в Кудрово
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трое рабочих провалились в 10-метровый колодец с водой на строительном объекте в Ленинградской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Трагический инцидент произошел 30 марта на улице Центральной в Кудрово. Двоих рабочих смогли достать с помощью автолестницы и альпинистского снаряжения, их госпитализировали во Всеволожск. Тело третьего обнаружили на следующее утро.

По факту происшествия СУ СК по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека.

Лидия Пономарева

