Трое рабочих упали в 10-метровый колодец: двое выжили, но один погиб
Трое рабочих провалились в 10-метровый колодец с водой на строительном объекте в Ленинградской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Трагический инцидент произошел 30 марта на улице Центральной в Кудрово. Двоих рабочих смогли достать с помощью автолестницы и альпинистского снаряжения, их госпитализировали во Всеволожск. Тело третьего обнаружили на следующее утро.
По факту происшествия СУ СК по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека.
Читайте также: