Десятки человек погибли в результате масштабного наводнения в Марокко
В марокканском городе Сафи природная стихия привела к трагическим последствиям. Не менее 21 человека погибли в результате внезапных наводнений, передает агентство Reuters.
Проливные дожди обрушились на город, вызвав масштабные подтопления. Вода стремительно заполнила жилые дома и торговые помещения, а также смыла припаркованные автомобили. Значительная часть дорожной сети Сафи оказалась заблокированной.
Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, пытаясь ликвидировать последствия разгула стихии.
В социальных сетях местные жители публикуют видеоматериалы, демонстрирующие масштабы бедствия. На кадрах можно увидеть, что улицы превратились в бурные потоки, несущие автомобили. Машины сталкиваются друг с другом и, словно сцепленные вагоны, уносятся течением.
