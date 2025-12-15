Десятки человек погибли в результате масштабного наводнения в Марокко

15 декабря 2025, 03:41

Reuters: жертвами наводнений в Марокко стали более 20 человек

Фото: iStock/Mrkit99

В марокканском городе Сафи природная стихия привела к трагическим последствиям. Не менее 21 человека погибли в результате внезапных наводнений, передает агентство Reuters.