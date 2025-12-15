Мигрант-таксист избил пассажира во Владивостоке

15 декабря 2025, 03:35

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Во Владивостоке 18‑летний таксист нанёс тяжёлые травмы пассажиру и попытался скрыться от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.