Мигрант-таксист избил пассажира во Владивостоке
Во Владивостоке 18‑летний таксист нанёс тяжёлые травмы пассажиру и попытался скрыться от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.
По данным правоохранителей, ночью между двумя пассажирами и водителем возник конфликт, который стремительно перерос в потасовку. Таксист вооружился битой и жестоко избил одного из мужчин. В результате нападения пострадавший получил черепно‑мозговую травму, его экстренно госпитализировали. Второй пассажир незамедлительно обратился в полицию.
Подозреваемым оказался гражданин иностранного государства, который попытался избежать ответственности, выехав в Кемеровскую область. Однако сотрудники МВД оперативно задержали мужчину. В полицейском участке молодой человек признал свою вину и дал показания.
В настоящее время преступника поместили в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
