Выходец из СССР погиб в результате стрельбы на австралийском пляже

15 декабря 2025, 02:52

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Уроженец Советского Союза Александр Клейтман погиб в ходе стрельбы, которую исламисты открыли на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки. Об этом прониформировала газета Daily Mail.





Клейтман со своей супругой Ларисой эмигрировали из Украинской ССР в Австралию десятки лет назад. В этом году они решили пойти на пляж и отметить иудейский праздник, но попали под огонь террористов. По данным издания, мужчина спас жену ценой собственной жизни.



«Я думаю, в него выстрелили, потому что он приподнялся, чтобы защитить меня, и получил пулю в затылок», — цитирует Ларису издание.