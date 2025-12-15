Достижения.рф

Выходец из СССР погиб в результате стрельбы на австралийском пляже

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Уроженец Советского Союза Александр Клейтман погиб в ходе стрельбы, которую исламисты открыли на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки. Об этом прониформировала газета Daily Mail.



Клейтман со своей супругой Ларисой эмигрировали из Украинской ССР в Австралию десятки лет назад. В этом году они решили пойти на пляж и отметить иудейский праздник, но попали под огонь террористов. По данным издания, мужчина спас жену ценой собственной жизни.

«Я думаю, в него выстрелили, потому что он приподнялся, чтобы защитить меня, и получил пулю в затылок», — цитирует Ларису издание.
У супружеской пары осталось двое детей и 11 внуков.

Вооруженное нападение на пляж Бонди произошло 14 декабря около 18:00. В результате теракта погибли 16 человек, еще около 30 пострадали.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0