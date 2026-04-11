Десятки детей отравились «лечебной» смесью в Свердловской области
После смерти ребенка от отравления энтеральной смесью в Свердловской области Следственный комитет начал служебную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов региона. Погибший малыш, как и около 40 других детей с тяжелыми заболеваниями, находился на паллиативной помощи и получал энтеральную смесь определенной марки в бюджетном медицинском учреждении.
По данным следствия, массовое ухудшение состояния здоровья несовершеннолетних зафиксировали еще в начале 2026 года. Анализы показали критическое превышение уровня лейкоцитов и отклонения в работе печени.
Родители пострадавших детей обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести полную проверку и возбудить уголовное дело по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетних.
На время расследования выдачу спорной смеси в Свердловской области приостановили. Детей оперативно перевели на питание другого производителя, чтобы исключить дальнейший риск для их здоровья.
