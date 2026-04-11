Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковных Мытищах
В Мытищах произошел взрыв с последующим возгоранием в 17‑этажном доме на улице Станционной. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, есть погибшие. На месте происшествия работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Возле здания скопилось множество машин экстренных служб.
Согласно информации, полученной от источника издания, инцидент случился 10 апреля поздно вечером. Все началось с мощного взрыва в одной из квартир на 11‑м этаже. Вскоре после этого из нее повалил густой черный дым, а огонь стремительно распространился на соседние помещения и этаж выше.
В результате возгорания повреждения получили как минимум три квартиры и несколько балконов. Из здания эвакуировали 20 человек.
Во время пожара некоторые жильцы оказались заблокированы. Они выходили на балконы, взывая о помощи из‑за сильного задымления. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются уже около трех часов.
