Пенсионер с ножом угрожал двум подросткам в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали 67‑летнего мужчину в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга. Его подозревают в угрозе расправой двум мальчикам.
Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону, инцидент произошел в доме на проспекте Ударников. Дети собирались покататься на скейтбордах и спускались по лестнице, когда агрессивный мужчина преградил им путь. В руках пенсионер держал нож и открыто угрожал школьникам расправой.
Испуганные подростки не растерялись и успели вернуться в квартиру, надежно заперев дверь. Мужчина оставался на лестничной площадке, пока на место не прибыли сотрудники Росгвардии. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и задержали подозреваемого. Мотивы его поведения остаются неизвестными.
Читайте также: