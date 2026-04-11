Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в Мытищах
В подмосковных Мытищах в результате пожара в жилом доме погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сотрудники ведомства спасли из горящего здания 24 человека. Два десятка жителей пришлось эвакуировать с верхних этажей с помощью автолестницы и примерно столько же вывели через подъезд. В общей сложности свои квартиры покинули 146 жильцов.
Для оказания помощи пострадавшим на базе ближайшей школы власти развернули пункт временного размещения (ПВР). На текущий момент туда за помощью обратились 27 человек.
Ранее мы сообщали, что перед пожаром в квартире на улице Станционной прогремел взрыв. В причинах произошедшего разбираются экстренные службы.
