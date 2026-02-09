Десятки детей в Нидерландах заболели после кормления смесью Nutrilon
В Нидерландах после употребления молочной смеси Nutrilon начали массово заболевать младенцы. Об этом сообщает RTL Nieuws.
Согласно полученной информации, около 30 семей рассказали о схожих симптомах у детей, среди которых — рвота, диарея, боли в животе и повышенная вялость. Как утверждают специалисты, причиной может быть превышение допустимого уровня токсина цереулида в продукте. В связи с инцидентом компания Danone инициировала отзыв 44 партий смеси.
Аналогичные случаи ранее регистрировались у продукции Nestle в других странах. Медики предполагают, что виновником отравлений может быть бактерия Bacillus cereus, продуцирующая опасный токсин.
Читайте также: