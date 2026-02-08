Ступени эскалатора обрушились в петербургском ТРК
В торгово‑развлекательном комплексе (ТРК) «Континент», расположенном в Петербурге на проспекте Стачек, обрушились две ступени эскалатора. Об этом сообщил Телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Инцидент произошёл на эскалаторе, работающем на спуск, между первым и вторым этажами комплекса. По словам очевидца, на ступенях в момент обрушения находился молодой человек. В последний момент он успел сойти с обрушившейся конструкции и избежать травм.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Администрация ТРК «Континент» пока не давала официальных комментариев.
