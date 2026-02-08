В ЛНР при пожаре погибли четыре человека

08 февраля 2026, 22:47

СК: В ЛНР при пожаре погибли трое детей и женщина

Фото: istockphoto/wirot pathi

Женщина и трое её детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР), ещё двоим детям удалось спастись. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Марковская. Информацию дает ТАСС.