В ЛНР при пожаре погибли четыре человека
Женщина и трое её детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР), ещё двоим детям удалось спастись. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Марковская. Информацию дает ТАСС.
По её словам, вечером возгорание произошло в домовладении на улице Шевцовой. Во время тушения сотрудники республиканского МЧС России обнаружили тела женщины и детей 2014, 2021 и 2024 годов рождения. Двое сыновей смогли разбить окно и выбраться из горящего дома. Им оказывают необходимую помощь.
Марковская уточнила, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ГУ МЧС по ЛНР сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 18:23 мск, площадь возгорания составила 80 квадратов. Спасшихся мальчиков восьми и 16 лет госпитализировали.
