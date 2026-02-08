Жизнь троих человек унесло ДТП в российском регионе

08 февраля 2026, 22:58

Жизнь троих человек унесло ДТП в Калужской области

Фото: istockphoto/z1b

В Бабынинском районе Калужской области на трассе М‑3 столкнулись Volkswagen Polo и Lexus RX. По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы.