Жизнь троих человек унесло ДТП в российском регионе
Жизнь троих человек унесло ДТП в Калужской области
В Бабынинском районе Калужской области на трассе М‑3 столкнулись Volkswagen Polo и Lexus RX. По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы.
Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Также присутствует следственно-оперативная группа.
В региональной прокуратуре сообщили, что координацию действий правоохранительных органов осуществляет районная надзорная структура. Других подробностей нет.
Ранее ДТП с легковушкой и зерновозом унесло жизни четырех человек в Оренбургской области.
