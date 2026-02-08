Достижения.рф

Жизнь троих человек унесло ДТП в российском регионе

Фото: istockphoto/z1b

В Бабынинском районе Калужской области на трассе М‑3 столкнулись Volkswagen Polo и Lexus RX. По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы.



Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Также присутствует следственно-оперативная группа.

В региональной прокуратуре сообщили, что координацию действий правоохранительных органов осуществляет районная надзорная структура. Других подробностей нет.

Ранее ДТП с легковушкой и зерновозом унесло жизни четырех человек в Оренбургской области.

Никита Кротов

