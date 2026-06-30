Самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Якутии
В аэропорту Мирный (Якутия) пассажирский лайнер выкатился за пределы взлётно‑посадочной полосы при посадке. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» следовало рейсом Новосибирск — Мирный. На его борту находились 143 пассажира и шесть членов экипажа.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал — людей оперативно эвакуировали. Самолёт получил повреждения, в настоящий момент специалисты проводят его осмотр.
Из‑за происшествия аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. По факту инцидента Восточно‑Сибирская транспортная прокуратура организовала служебную проверку.
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