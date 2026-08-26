Десятки истощённых собак нашли закрытыми на заброшенном участке в Ленобласти
Жительница Ленинградской области случайно обнаружила на заброшенном участке около трёх десятков собак, которых содержат в антисанитарных условиях. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно материалу, женщина по имени Мария приехала в одну из деревень Кировского района по своим делам и обратила внимание на собак во дворе соседнего пустующего дома. Местные жители пояснили ей, что животных туда регулярно привозит некая женщина, предположительно из Кировска.
Когда Мария вернулась на место во второй раз, она увидела глухой деревянный забор с запертой калиткой. Часть псов сидела во дворе на привязи, из-под одной будки доносился писк щенков, а из самого дома слышался непрерывный лай – там тоже находились собаки. По словам соседей, с этого участка уже пытались вывозить животных, но через некоторое время их снова становилось много.
Псы, которые находятся на территории, выглядят истощенными. Точное число питомцев, режим их кормления и то, как часто появляется хозяйка, пока остаётся неизвестным.
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