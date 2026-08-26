Десятки истощённых собак нашли закрытыми на заброшенном участке в Ленобласти

26 августа 2026, 05:03

Три десятка псов закрыли на заброшенном участке в Ленобласти в антисанитарных условиях

Фото: iStock/Eddy Dallimore

Жительница Ленинградской области случайно обнаружила на заброшенном участке около трёх десятков собак, которых содержат в антисанитарных условиях. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».