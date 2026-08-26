Спасатели нашли четыре домика, которые смыло потоком с базы отдыха на Сахалине
Спасатели обнаружили четыре домика, которые из‑за подъёма воды в реке унесло потоком с базы отдыха на Сахалине. Об этом сообщили в канале «МЧС Сахалинской области» на платформе MAX.
Напомним, что инцидент произошёл 24 августа. Отдыхающие, которые ехали к Лесогорским термальным источникам, оказались в районе, затронутом сильным циклоном. По сведениям Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», пропали разнорабочий, постоянно проживавший на базе отдыха, и туристка из Москвы – её, предположительно, могло унести вместе с вагончиком.
Для осмотра обширной зоны спасатели подняли в воздух вертолёт Ми-8, а также отправили на поиски девять человек, которые прочёсывают затопленную территорию вниз по течению рек Тавда и Лесогорка. Операцию серьёзно осложняют завалы из упавших деревьев и валежника высотой до трёх метров. Экипаж воздушного судна часами осматривал русла рек.
В ходе поисков специалисты обнаружили четыре контейнерных домика, унесённых потоком. Конструкции вскрыли специнструментом, однако внутри никого не было. Спасательные операции продолжаются.
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