Спасатели нашли четыре домика, которые смыло потоком с базы отдыха на Сахалине

26 августа 2026, 03:57

Фото: канал в MAX «МЧС Сахалинской области»/@id6501154161_gos

Спасатели обнаружили четыре домика, которые из‑за подъёма воды в реке унесло потоком с базы отдыха на Сахалине. Об этом сообщили в канале «МЧС Сахалинской области» на платформе MAX.