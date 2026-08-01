Пожар вспыхнул в Москве на территории храма Василия Блаженного
В центре Москвы в храме Василия Блаженного зафиксировали задымление. Кадры с места событий распространил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как рассказали очевидцы в беседе с изданием, к месту происшествия оперативно направили экстренные службы. У храма сосредоточили не менее десяти пожарных машин, а территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.
Со стороны парка «Зарядье» не удаётся разглядеть, что происходит внутри здания, но в районе рекреационной зоны отчётливо ощущается резкий запах гари. Один из свидетелей происшествия сообщил, что видел, как двое мужчин спешили к заднему входу храма, где, по его словам, началось возгорание. С момента, когда охрана отреагировала на ситуацию, прошло уже примерно 20 минут, добавил очевидец.
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