Пожар вспыхнул в Москве на территории храма Василия Блаженного

01 августа 2026, 01:34

«Осторожно, новости»: задымление произошло в храме Василия Блаженного в Москве

Фото: iStock/DmyTo

В центре Москвы в храме Василия Блаженного зафиксировали задымление. Кадры с места событий распространил Телеграм-канал «Осторожно, новости».