Нефтехимический завод загорелся в Татарстане
На предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане вспыхнул пожар. Угроза жизни и здоровью людей отсутствует, сообщили в пресс-службе компании.
Примерно полтора часа назад в городе прогремели хлопки, а затем с территории завода стал подниматься густой дым. По словам местных жителей, возгорание произошло в цехе, где выпускают полистирол.
В пресс‑службе завода подтвердили факт пожара и сообщили, что очаг возгорания уже локализован. В настоящий момент специалисты отслеживают качество воздуха в городе. Напомним, «Нижнекамскнефтехим» входит в число крупнейших нефтехимических производств на территории Европы.
Ранее пламя охватило склад Wildberries. Для ликвидации возгорания привлекли более 100 пожарных и 50 единиц спецтехники.
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