Десятки людей отравились магазинным «Оливье» и окрошкой в Курске

24 июня 2026, 14:54

Магазинным «Оливье» и окрошкой в Курске отравились 35 человек

Фото: istockphoto/Aeril01

Массовое отравление зафиксировали в Курске: 35 жителей обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Роспотребнадзор.