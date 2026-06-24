Десятки людей отравились магазинным «Оливье» и окрошкой в Курске
Массовое отравление зафиксировали в Курске: 35 жителей обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как выяснили санитарные врачи, всех пострадавших объединяет одно — они покупали готовые блюда в одном и том же торговом предприятии. Речь идет об окрошке и салате «Оливье», приготовленных с использованием яиц, картофеля, колбасы и овощей.
Сразу после появления первых сигналов работу цеха остановили, а подозрительную продукцию отправили в лабораторию. Результаты анализов поступили оперативно: у всех заболевших выявили ДНК сальмонеллы. Состояние пациентов оценивается как средне-тяжелое.
На текущий момент распространение инфекции удалось локализовать, новых пациентов нет. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
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