Поминки в российском кафе кончились массовым отравлением

09 июня 2026, 16:51

В кафе Кумертау в Башкирии десятки людей отравились на поминках

Фото: istockphoto/seb_ra

В Башкирии в городе Кумертау на поминках в кафе «Остерия» отравились десятки человек. Одна из пострадавших рассказала, что участники траурной церемонии почувствовали себя плохо, сообщает Telegram-канал Mash Batash.