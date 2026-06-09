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Поминки в российском кафе кончились массовым отравлением

В кафе Кумертау в Башкирии десятки людей отравились на поминках
Фото: istockphoto/seb_ra

В Башкирии в городе Кумертау на поминках в кафе «Остерия» отравились десятки человек. Одна из пострадавших рассказала, что участники траурной церемонии почувствовали себя плохо, сообщает Telegram-канал Mash Batash.



Двоих гостей госпитализировали в инфекционное отделение. Остальные остались дома с высокой температурой, рвотой и диареей.

Пострадавшие обратились в Роспотребнадзор. Предполагаемой причиной отравления называют несвежие зразы — мясные котлеты с начинкой. В самом кафе «Остерия» заявляют, что посетители могли отравиться не в их заведении.

Ранее в Пятигорске десятки людей получили отравление после кафе паназиатской кухни. Все случилось в конце мая.

Никита Кротов

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