Поминки в российском кафе кончились массовым отравлением
В Башкирии в городе Кумертау на поминках в кафе «Остерия» отравились десятки человек. Одна из пострадавших рассказала, что участники траурной церемонии почувствовали себя плохо, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Двоих гостей госпитализировали в инфекционное отделение. Остальные остались дома с высокой температурой, рвотой и диареей.
Пострадавшие обратились в Роспотребнадзор. Предполагаемой причиной отравления называют несвежие зразы — мясные котлеты с начинкой. В самом кафе «Остерия» заявляют, что посетители могли отравиться не в их заведении.
Ранее в Пятигорске десятки людей получили отравление после кафе паназиатской кухни. Все случилось в конце мая.
Читайте также: