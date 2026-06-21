Массовое отравление произошло в кафе Тувы, СК возбудил дело
В тувинском Ак-Довураке следователи завели уголовное дело по факту массового отравления посетителей местного кафе. За медицинской помощью обратились 15 человек, среди которых восемь детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел в период с 19 по 21 июня. Все пострадавшие накануне посещали одно из городских заведений общепита.
В итоге 11 человек, включая всех несовершеннолетних, госпитализировали в районную больницу. В СК отметили, что состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.
В отношении владельцев кафе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить точные причины произошедшего. Расследование продолжается.
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