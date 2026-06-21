Массовое отравление произошло в кафе Тувы, СК возбудил дело

21 июня 2026, 14:21

Фото: istockphoto/eternalcreative

В тувинском Ак-Довураке следователи завели уголовное дело по факту массового отравления посетителей местного кафе. За медицинской помощью обратились 15 человек, среди которых восемь детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.