Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде

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Прокуратура Белгородской области проверит законности выдачи гражданства Российской Федерации одному из подозреваемых по делу о нападении прохожих в Белгороде. Информация обэтом размещена на сайте ведомства, передает ТАСС.
«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — заявили в прокуратуре региона.По делу о нападении установили шесть человек, который причастны к этому преступлению. Пятеро молодых людей задержаны.
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Алина Юрчак