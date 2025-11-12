Достижения.рф

Десятки пассажиров погибли при падении автобуса с обрыва

37 человек погибли и 13 пострадали при падении автобуса с оврага в Перу
Фото: iStock/conejota

В Перу автобус с 50 пассажирами сорвался с обрыва. В результате 36 человек погибли на месте, один — в больнице, еще 13 пострадали. Об этом сообщает местное издание RPP.



Смертельная авария произошла на 780-м километре шоссе Панамерикана-Сур в районе Оконья провинции Камана — недалеко от города Арекипе, в который и направлялся автобус. По предварительным данным, транспорт при подозрительных обстоятельствах столкнулся с фургоном, после чего вылетел с трассы в овраг.

Отмечается, что момент ДТП в стране действовал красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и ветров. Не исключается, что это могло стать одной из причин трагедии.

Лидия Пономарева

