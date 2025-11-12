Десятки пассажиров погибли при падении автобуса с обрыва

12 ноября 2025, 16:33

37 человек погибли и 13 пострадали при падении автобуса с оврага в Перу

Фото: iStock/conejota

В Перу автобус с 50 пассажирами сорвался с обрыва. В результате 36 человек погибли на месте, один — в больнице, еще 13 пострадали. Об этом сообщает местное издание RPP.