Российский пенсионер получил срок за расправу над другом
В Брянской области осудили пенсионера, забившего до смерти своего товарища. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, 74-летний житель Смоленской области выпивал вместе с 86-летнем знакомым в его квартире. Во время застолья гость неожиданно набросился на хозяина жилья, после чего избил его металлической тростью и стеклянной бутылкой.
Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. К несчастью, вскоре он скончался в больнице.
Пожилого дебошира признали виновным по статье 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть». Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.
