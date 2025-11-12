Российский пенсионер получил срок за расправу над другом

12 ноября 2025, 16:13

В Брянской области пенсионер получил 9,5 лет за смертельное избиение знакомого

Фото: iStock/Zolnierek

В Брянской области осудили пенсионера, забившего до смерти своего товарища. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.