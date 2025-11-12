Достижения.рф

Полицейские задержали женщину за поджог ж/д оборудования в Петербурге

МВД России: петербурженку задержали за поджог шкафов на ж/д станции Саблино
Фото: istockphoto/zoka74

В Санкт‑Петербурге полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочными переводами на станции Саблино.



Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, злоумышленница проникла на территорию, облила приборы бензином и подожгла их, после чего скрылась. На месте обнаружили канистру с горючей жидкостью.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность подозреваемой установили и задержали при поддержке Росгвардии. Как пояснила Волк, женщина действовала по указанию мошенников, которые ввели её в заблуждение и побудили совершить преступление.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о теракте. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Никита Кротов

