Полицейские задержали женщину за поджог ж/д оборудования в Петербурге

12 ноября 2025, 16:20

МВД России: петербурженку задержали за поджог шкафов на ж/д станции Саблино

Фото: istockphoto/zoka74

В Санкт‑Петербурге полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочными переводами на станции Саблино.