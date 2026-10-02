Десятки педагогов стали жертвами школьных беспорядков в европейской стране

02 октября 2026, 11:34

TF1: 65 педагогов пострадали в школьных беспорядках во Франции

Фото: iStock/sibway

Во Франции с начала школьных протестов пострадали 65 сотрудников лицеев, в том числе 40 директоров. Об этом сообщил министр образования Эдуард Жеффре.