Десятки педагогов стали жертвами школьных беспорядков в европейской стране
Во Франции с начала школьных протестов пострадали 65 сотрудников лицеев, в том числе 40 директоров. Об этом сообщил министр образования Эдуард Жеффре.
По его словам, которые передает телеканал TF1 Info, в стране закрыли более 400 лицеев, а занятия перевели на дистанционный формат. Родителей призвали объяснить детям, чтобы те не ходили на акции.
Накануне беспорядков правоохранители задержали 1949 человек. Большинство из них подозревается в нападениях на представителей власти, насилии и погромах. Всего пострадали 305 полицейских и жандармов.
Глава МВД Лоран Нуньес назвал происходящее «безудержным насилием» и заявил, что оно давно вышло за рамки «законного выражения требований лицеистов», превратившись в городские беспорядки. Префекты всех департаментов запретили митинги возле закрытых лицеев.
Министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам привлекать родителей к ответственности за вред, причиненный их детьми, и штрафовать их. В Оверни — Роне — Альпах ущерб оценили в 25-30 миллионов евро. В Нанте протестующие сожгли холл лицея Нельсона Манделы, построенного в 2014 году за 52 миллиона евро, — он будет закрыт как минимум до ноября.
Среди требований протестующих — улучшение питания в столовых, разрешение смартфонов в школах, более четкая организация занятий, дополнительное финансирование и открытый диалог с администрацией.
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