Учительница выкрикивала имя мужа, пока насиловала привязанного к кровати мальчика
Пожилую британку приговорили к семи годам лишения свободы за сексуальное насилие над школьником, совершённое в 1990-х годах. Об этом сообщает Daily Express.
Осуждённой оказалась Дебора Франклин, которой сейчас 65 лет. Она совершала множественные надругательства над маленьким мальчиком в период с 1991 по 1995 год — тогда Франклин работала учительницей. Она часто домогалась пострадавшего, которому на момент первого изнасилования было десять лет. Обратиться в суд он смог только в 2024 году.
Женщина использовала свою позицию и возможность личного общения с ребёнком, чтобы совратить его. Во время одного из интимных эпизодов она привязала мальчика к кровати, закрыла ему глаза и совершила половой акт, выкрикивая имя своего супруга. При этом адвокаты Франклин настаивают на её невиновности.
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