Учительница выкрикивала имя мужа, пока насиловала привязанного к кровати мальчика

02 октября 2026, 06:27

Пожилую британку приговорили к семи годам тюрьмы за изнасилование школьника

Фото: iStock/Nikolay Amoseev

Пожилую британку приговорили к семи годам лишения свободы за сексуальное насилие над школьником, совершённое в 1990-х годах. Об этом сообщает Daily Express.