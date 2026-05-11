Десятки подростков пытались захватить парк
Полиция города Тампа, штат Флорида, арестовала 22 человека в возрасте от 12 до 21 года после попытки захвата прибрежного парка Кертиса Хиксона. Об этом сообщается на сайте местного правительства.
Инцидент произошел 8 мая. Молодежь пыталась взять территорию общественного пространства под свой контроль, что спровоцировало многочисленные конфликты.
Среди арестованных только трое оказались старше 18 лет. Им предъявили обвинения в драках, хранении наркотиков и незаконном ношении оружия. В ходе операции полицейские изъяли два пистолета и одно транспортное средство.
В конце апреля американские СМИ сообщали о похожем инциденте в городе Орландо. Тогда около тысячи школьников стихийно наводнили парк развлечений, в ходе беспорядков пострадали двое полицейских, а девять человек были задержаны.
