Десятки подростков пытались захватить парк

Во Флориде арестовали более 20 подростков, пытавшихся захватить парк
Полиция города Тампа, штат Флорида, арестовала 22 человека в возрасте от 12 до 21 года после попытки захвата прибрежного парка Кертиса Хиксона. Об этом сообщается на сайте местного правительства.



Инцидент произошел 8 мая. Молодежь пыталась взять территорию общественного пространства под свой контроль, что спровоцировало многочисленные конфликты.

Среди арестованных только трое оказались старше 18 лет. Им предъявили обвинения в драках, хранении наркотиков и незаконном ношении оружия. В ходе операции полицейские изъяли два пистолета и одно транспортное средство.

В конце апреля американские СМИ сообщали о похожем инциденте в городе Орландо. Тогда около тысячи школьников стихийно наводнили парк развлечений, в ходе беспорядков пострадали двое полицейских, а девять человек были задержаны.

Лидия Пономарева

