People: сотрудников круизного лайнера Disney задержали по делу о детском порно
Сотрудники пограничной службы США задержали сотрудников круизного лайнера Disney по подозрению в преступлениях, связанных с материалами сексуального насилия над детьми. Об этом пишет People.
Всего в апреле пограничники задержали 28 человек на восьми круизных лайнерах, прибывших в порт Сан-Диего. После допросов подтвердилось, что 27 из них причастны к получению, хранению, распространению или просмотру материалов с детской порнографией. Среди задержанных оказались 26 членов экипажа с Филиппин, один из Португалии и один из Индонезии.
Представитель Disney Cruise Line заявил, что в компании действует политика нулевой терпимости к подобному поведению. Перевозчик полностью сотрудничал с правоохранительными органами. После завершения разбирательств всех задержанных депортируют на родину.
Как уточняет издание, часть арестов прошла непосредственно на борту круизных судов на глазах у изумленных пассажиров.
