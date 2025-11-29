Достижения.рф

Россиянку не спасли после ДТП в Таиланде

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Россиянка попала в больницу после аварии на мотоцикле в Таиланде, но спасти ее не удалось.



Как пишет KP.RU со ссылкой на очевидцев, 27-летняя Ксения ехала без шлема и, заметив продавщицу уличной еды на узкой дороге, попыталась ее объехать. В результате мотоцикл задел колесо тележки, и водитель потеряла управление.

Она упала, сильно ударившись височно-теменной областью о высокий бордюр. В больнице у нее диагностировали серьезные травмы, включая перелом свода и основания черепа, отек мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

Стоит отметить, что у Ксении не было специальной страховки для занятий экстремальными видами спорта, а обычная не покрывала такие расходы. Она приехала в Таиланд полгода назад с туристической визой и планировала остаться надолго.

Никита Кротов

