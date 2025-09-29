Оппозиция в Молдавии вышла на митинги из-за несогласия с результатами выборов
В Молдавии разгорается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых вызвали недовольство оппозиции. Партия действующего президента Майи Санду – «Действие и солидарность» – получила 50,16% голосов при обработке 99,1% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Оппозиционные силы суммарно набрали 43,98%.
Ситуация повторяет сценарий президентских выборов, когда лидер Патриотического блока Игорь Додон заявил, что на самом деле оппозиция выиграла внутри страны, а поддержку Санду обеспечили в основном молдаване за рубежом. По его словам, там произошли многочисленные фальсификации. В связи с этим оппозиция объявила о проведении митинга в Кишинёве в понедельник в 12:00.
Оппозиционеры также отметили, что жители Приднестровья фактически лишены возможности голосовать – мосты через реку Днестр закрыли якобы из-за угрозы минирования и открыли лишь за полчаса до окончания выборов. Накануне выборов сняли с регистрации конкурентов Майи Санду – партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова». Оппозиционные политики подвергались давлению, обыскам, а СМИ отмечали случаи цензуры.
Несмотря на многочисленные жалобы и обвинения, международное сообщество не выявило серьёзных нарушений в ходе выборов.
Отметим, что в прошлом созыве партия «Действие и солидарность» имела 63 мандата, сейчас их количество снизилось до 55.
Политическая ситуация в стране остаётся напряжённой, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от диалога между властями и оппозицией.
