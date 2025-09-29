Оппозиция в Молдавии вышла на митинги из-за несогласия с результатами выборов

29 сентября 2025, 14:02

Фото: iStock/sibway

В Молдавии разгорается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых вызвали недовольство оппозиции. Партия действующего президента Майи Санду – «Действие и солидарность» – получила 50,16% голосов при обработке 99,1% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Оппозиционные силы суммарно набрали 43,98%.