В Тбилиси митингующие пробили заграждения и ворвались в резиденцию президента
В Тбилиси участники акции протеста прорвали железные заграждения и ворвались на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.
Отмечается, что сотрудники спецназа применили против митингующих перцовый спрей. Железные ограждения у входа в резиденцию были установлены заранее, после того как стало известно о планах протестующих покинуть площадь Свободы и направиться к зданию президентской администрации.
Акция проходит на фоне выборов в органы местного самоуправления, которые сегодня проходят во всех 64 муниципалитетах страны. Оппозиционные силы ранее заявляли о намерении устроить «мирную революцию» в день голосования. Часть партий бойкотировала выборы, заявляя о давлении и возможных фальсификациях.
На улицы Тбилиси стянули дополнительные силы правопорядка. Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что, по их сведениям, беспорядки готовят как внутренние, так и внешние силы. Тем не менее власти обещают обеспечить безопасность и порядок на улицах города.
Параллельно с выборами в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти проходят голосования за новых мэров. В Тбилиси за пост главы города борются девять кандидатов, включая действующего мэра Каху Каладзе, представляющего правящую партию. Он занимает эту должность с 2017 года и считается фаворитом избирательной кампании.
Читайте также: