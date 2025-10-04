Протестующие начали акцию в Тбилиси на фоне выборов
В грузинском Тбилиси в день выборов началась акция протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
По его словам, на площади Свободы проходят протестные мероприятия, организованные радикальными оппозиционерами, которые сами в голосовании участия не принимали, но заранее анонсировали массовые акции. Проспект Руставели у здания парламента полностью перекрыли, а в город едут колонны автомобилей из регионов.
Министерство внутренних дел Грузии призвало организаторов не нарушать закон и не допускать провокаций.
4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления: граждане выбирают мэров и депутатов местных собраний. Этот электоральный цикл завершится до 2028 года — парламентские и президентские выборы в стране уже состоялись.
В голосовании участвуют 12 политических партий, ряд оппозиционных сил объявил бойкот. За пост мэра Тбилиси соревнуются девять кандидатов, в том числе действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Читайте также: