04 октября 2025, 17:57

РЕН ТВ: Протестующие начали акцию в Тбилиси на фоне выборов

Фото: istockphoto/sibway

В грузинском Тбилиси в день выборов началась акция протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента с места событий.