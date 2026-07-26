Десятки полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами в европейской стране

26 июля 2026, 08:18

Более 60 полицейских пострадали при протестах из-за железной дороги в Италии

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион в Италии. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.