Десятки полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами в европейской стране
Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион в Италии. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.
На улицы вышли около 20 тысяч демонстрантов, участвовавших в акции движения No Tav. Через некоторое время после начала шествия часть протестующих отделилась и напала на несколько строительных участков тоннеля. Они прорывались через ограждения, громили площадки, бросали камни, фейерверки и коктейли Молотова.
Наиболее ожесточенные столкновения происходили в коммуне Кьомонте. Силы правопорядка применяли водометы и слезоточивый газ, однако этих мер оказалось недостаточно из-за подготовленности и экипировки демонстрантов. Кроме того, из-за беспорядков приостановили железнодорожное сообщение между коммунами Буссолено и Боргоне, а также перекрыли один из участков автомагистрали.
Проект высокоскоростной магистрали между Лионом и Турином поддерживается ЕС. Он предусматривает прокладку тоннеля через Альпы протяженностью 57,5 километра. Стоимость строительства превышает 26 миллиардов евро.
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