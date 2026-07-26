Масштабная эвакуация прошла в Китае из-за обрушившейся стихии
В южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся». Об этом сообщает издание Nanfang Rìbao.
Наибольшее число эвакуированных зафиксировали в городских округах Хуэйчжоу — 205 тысяч человек — и Шаньвэй — 192 тысячи. 26 июля на провинцию обрушилась стихия с порывами ветра до 45 метров в секунду. Сейчас циклон смещается на север, постепенно ослабевая. В провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань объявили предупреждение о сильных дождях.
Власти 19 городов и 135 уездов привели в действие планы экстренного реагирования на шторм и наводнения. Днем ранее сообщалось об эвакуации 340 тысяч человек. В 12 городах, в том числе Шаньтоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Дунгуань, ввели меры «пяти остановок»: остановилась работа предприятий, школ и рынков, общественного транспорта и строительных площадок.
Ранее агентство Reuters сообщало об эвакуации более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна «Бави» к китайскому городу Вэньчжоу.
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