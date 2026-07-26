Масштабная эвакуация прошла в Китае из-за обрушившейся стихии

26 июля 2026, 07:10

Более 710 тысяч человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Хунся»

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

В южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся». Об этом сообщает издание Nanfang Rìbao.