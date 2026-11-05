Десятки пожарных тушат производственный объект в Орловской области
В Орле ликвидируют пожар на производственном объекте. Пламя охватило сушильную камеру, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на номер дежурной части в 22:27. ЧП случилось в Маслозаводском переулке. Когда на место прибыли пожарно‑спасательные подразделения, сушильная камера была охвачена открытым пламенем — существовал риск, что огонь перекинется на соседние здания.
Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. Сейчас на месте работают 43 сотрудника МЧС России, задействовано 12 единиц спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Открытое горение уже ликвидировано, пламя локализовано, рядом стоящие строения удалось спасти. Работы по тушению продолжаются.
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