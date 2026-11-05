Десятки пожарных тушат производственный объект в Орловской области

05 ноября 2026, 01:19

Производственный объект загорелся в Орловской области

Фото: iStock/NATOLii SAVITSKii

В Орле ликвидируют пожар на производственном объекте. Пламя охватило сушильную камеру, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.