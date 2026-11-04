Грузовик снёс пешехода и перевернулся в Пензенской области
В Кузнецком районе Пензенской области расследуют обстоятельства трагического ДТП со смертельным исходом. Подробности рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как стало известно, авария произошла 4 ноября в 20:00 на 758‑м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом «ШМИТЦ» совершил наезд на мужчину, личность которого к настоящему моменту не установлена, после чего фура перевернулась и перегородила проезжую часть. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью: он скончался прямо на месте происшествия.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все детали и обстоятельства случившегося.
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