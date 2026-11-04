В Петербурге жертвой аварии стала пенсионерка
На Парашютной улице в Петербурге кроссовер насмерть сбил пенсионерку у пешеходного перехода. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В результате столкновения тело пострадавшей отлетело на несколько метров. У автомобиля повреждён бампер. Другие подробности трагедии уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. По уточнённым данным, погибшей оказалась 81‑летняя женщина.
Ранее в Пензенской области на федеральной трассе М-5 «Урал» грузовой автомобиль насмерть сбил человека. После удара транспортное средство перевернулось.
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