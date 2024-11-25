Десятки самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции

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Более 20 самолетов были вынуждены приземлиться в аэропортах турецких городов после пожара на борту российского самолета Superjet в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт.
Так, самолет из Стамбула был перенаправлен в Даламан, а рейс лоукостера Sunexpress приземлился в Измире. Отмечается, что воздушная гавань, где загорелся российский самолет, не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.
Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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Александр Климов