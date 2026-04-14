Десятки тысяч мертвых птиц обнаружили на побережьях Европы
На атлантическом побережье Франции за последние три месяца нашли более 45 тысяч погибших тупиков. Об этом сообщает радиостанция Ici.
Экологи считают, что реальное число жертв в разы выше. По их оценкам, на одного найденного на берегу птенца может приходиться около десяти особей, погибших в открытом море.
Массовая гибель птиц затронула не только Францию, но и другие европейские страны. Мертвых тупиков находили также на побережьях Великобритании, Ирландии, Испании и Португалии.
Основной причиной трагедии специалисты называют зимние штормы. Из‑за суровых погодных условий тупики не могли добывать достаточно пищи и погибали от истощения.
Читайте также: