Десятки тысяч мертвых птиц обнаружили на побережьях Европы

Фото: iStock/Javier Rodriguez Jimenez

На атлантическом побережье Франции за последние три месяца нашли более 45 тысяч погибших тупиков. Об этом сообщает радиостанция Ici.



Экологи считают, что реальное число жертв в разы выше. По их оценкам, на одного найденного на берегу птенца может приходиться около десяти особей, погибших в открытом море.

Массовая гибель птиц затронула не только Францию, но и другие европейские страны. Мертвых тупиков находили также на побережьях Великобритании, Ирландии, Испании и Португалии.

Основной причиной трагедии специалисты называют зимние штормы. Из‑за суровых погодных условий тупики не могли добывать достаточно пищи и погибали от истощения.

Александр Огарёв

