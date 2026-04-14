Достижения.рф

Петербурженка погибла из-за пожара в захламленной квартире

Фото: iStock/Elena Boltunova

В Колпино в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар, унесший жизнь 70-летней хозяйки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



По данным ведомства, очаг возгорания находился на кухне, пламя охватило площадь в пять квадратных метров. О происшествии первыми узнали соседи и вызвали спасателей.

Прибывшие на место огнеборцы попытались эвакуировать пенсионерку через окно, но к тому моменту женщина уже погибла. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Особую сложность при ликвидации пожара вызвало состояние квартиры: помещение было сильно захламлено. После того как возгорание удалось потушить, спасателям пришлось дополнительно заниматься проливкой помещений и разборкой завалов из вещей.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0