Петербурженка погибла из-за пожара в захламленной квартире
В Колпино в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар, унесший жизнь 70-летней хозяйки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, очаг возгорания находился на кухне, пламя охватило площадь в пять квадратных метров. О происшествии первыми узнали соседи и вызвали спасателей.
Прибывшие на место огнеборцы попытались эвакуировать пенсионерку через окно, но к тому моменту женщина уже погибла. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
Особую сложность при ликвидации пожара вызвало состояние квартиры: помещение было сильно захламлено. После того как возгорание удалось потушить, спасателям пришлось дополнительно заниматься проливкой помещений и разборкой завалов из вещей.
Читайте также: