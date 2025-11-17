Отец и сын пошли в поход по тоннелям экс-концлагеря и пропали
О масштабной поисково‑спасательной операции у мемориала бывшего концлагеря Дора‑Миттельбау в Германии пишет издание Bild после сообщения о пропаже отца и сына.
50‑летний мужчина с 19-летним юношей отправились к месту, где в 1943–1945 годах свыше 60 тысяч заключённых работали на нацистскую военную промышленность.
Один из путешественников рассказал о планах своей бывшей жене. Когда пропавшие перестали выходить на связь, она обратилась в полицию. Правоохранители предупредили о высокой опасности в старых горных коридорах и начали поиски с участием кинологов и служебного вертолёта.
Позже выяснилось, что мужчины так и не спустились в мемориальный комплекс. Испугавшись приближения офицеров, они спрятались, а затем связались с родственниками, которые проинформировали полицию о том, что с ними всё в порядке.
В результате сталкерам предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию. Им также придётся возместить полиции Тюрингии расходы на организованные поиски.
Читайте также: