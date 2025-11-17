Отец и сын пошли в поход по тоннелям экс-концлагеря и пропали

17 ноября 2025, 17:16

Bild: Отец и сын пропали в походе по тоннелям экс-концлагеря Дора-Миттельбау

Фото: istockphoto/picturesd

О масштабной поисково‑спасательной операции у мемориала бывшего концлагеря Дора‑Миттельбау в Германии пишет издание Bild после сообщения о пропаже отца и сына.