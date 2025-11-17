Достижения.рф

Отец и сын пошли в поход по тоннелям экс-концлагеря и пропали

Bild: Отец и сын пропали в походе по тоннелям экс-концлагеря Дора-Миттельбау
Фото: istockphoto/picturesd

О масштабной поисково‑спасательной операции у мемориала бывшего концлагеря Дора‑Миттельбау в Германии пишет издание Bild после сообщения о пропаже отца и сына.



50‑летний мужчина с 19-летним юношей отправились к месту, где в 1943–1945 годах свыше 60 тысяч заключённых работали на нацистскую военную промышленность.

Один из путешественников рассказал о планах своей бывшей жене. Когда пропавшие перестали выходить на связь, она обратилась в полицию. Правоохранители предупредили о высокой опасности в старых горных коридорах и начали поиски с участием кинологов и служебного вертолёта.

Позже выяснилось, что мужчины так и не спустились в мемориальный комплекс. Испугавшись приближения офицеров, они спрятались, а затем связались с родственниками, которые проинформировали полицию о том, что с ними всё в порядке.

В результате сталкерам предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию. Им также придётся возместить полиции Тюрингии расходы на организованные поиски.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0